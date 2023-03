Kommunale Finanzen Warum die Gocher CDU-Fraktion den Haushalt ablehnt

Änderungsanträge zum Haushalt 2023 hat die CDU-Fraktion diesmal nicht eingebracht, weil Wünsche meist mit Geldausgeben zu tun haben. Und die Stadt Goch habe absolut kein finanzielles Polster, das solche Ausgaben ermögliche, sagt Andreas Sprenger, der Vorsitzende der CDU-Fraktion im Stadtrat. Wenn am Dienstag, 14. März, der Haushalt verabschiedet wird, wird das wohl gegen die Stimmen der CDU geschehen. Denn dem 104 Millionen schweren Etat, der nur durch einen Griff in die Ausgleichsrücklage auszugleichen war, versagen die Christdemokraten ihre Zustimmung. „Wir sehen bei der Verwaltung keinerlei Sparansätze“, so Sprenger im Pressegespräch.