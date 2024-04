Kurz vor dem Start Irritation um Werbeplakate – wann öffnet Netto in Goch?

Ganz Kostenpflichtiger Inhalt Goch ist gespannt auf das Angebot und die Optik des neugestalteten Einkaufszentrums am Südring / Auf dem Wall. Wie mehrfach berichtet, sind die meisten Ladenlokale in dem früheren Kaufland-Komplex mittlerweile wieder vermietet, es gibt altbekannte und neue Geschäfte. Da sich Kaufland zurückgezogen hat, ist viel Platz für einen anderen Supermarkt (Netto) und für den Drogeriemarkt Rossmann, den es bisher in Goch nicht gibt. Viele Kunden freuen sich zudem darüber, dass der Elektronik-Fachhandel Medimax zurückkommt, auch Schuhdiscounter Deichmann hat sein altes Ladenlokal bereits modernisieren lassen, um bald neu zu starten.