Mit Papieren beladen Wäschewagen in Krankenhaus in Goch fängt Feuer

Am Samstagabend ist es im Gocher Krankenhaus zu einem Feuerwehreinsatz gekommen. Laut Feuerwehr hat ein mit Papieren beladener Wäschewagen gebrannt, der in einem Flurbereich unmittelbar neben dem Treppenhaus abgestellt worden war. Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr Goch bekämpften den Brand nach eigenen Angaben schnell. Die Gebäudeteile seien gelüftet worden und eine Evakuierung sei nicht notwendig gewesen. Es sei Sachschaden in unklarer Höhe entstanden, Menschen seien nicht verletzt worden. Die Polizei hat Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.