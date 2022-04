An der Klever Straße : Baumschule in Goch übernommen

Volker Pleines führt die ehemalige Baumschule Kretschmer weeiter. Heinz-Peter Erkes bleibt aber als Mitarbeiter an Bord. Foto: Baumschule Foto: Baumschule

Goch Seit Anfang des Jahres führt Volker Pleines die ehemalige Baumschule Kretschmer weiter, die an der Klever Straße in Goch liegt. Heinz-Peter Erkes und seine Frau Petra bleiben als Mitarbeiter an Bord.

Auf zwei Hektar Verkaufsfläche wird den Kunden ein Pflanzensortiment angeboten, das regional vor Ort großgezogen worden ist. „Wir bieten hier das ganze Sortiment einer Baumschule an. Spezialisiert haben wir uns auf Heckenpflanzen, die wir in verschieden Größen und Sorten produzieren“, sagt Volker Pleines. „Neben der regionalen Produktion der Pflanzen, beraten wir unsere Kunden, welche Pflanzen in ihren Garten passen und können später auch den Pflegeschnitt übernehmen“, so der Inhaber der Baumschule.