Kostenpflichtiger Inhalt: Botschafter vom Niederrhein : Vincent von Agris streitet auf der Grünen Woche für Landwirtschaft

Impressionen vom Erlebnis-Bauernhof auf der Internationalen Grünen Woche 2020 in Berlin (Vincent van Agris 3.v.r.). FOTO: van Agris. Foto: agris

Goch In Berlin suchte und fand Vincent von Agris als Botschafter für die Landwirtschaft das Gespräch mit dem Bürger. Auch zurück am Niederrhein will der junge Bauer weiter für die Landwirtschaft werben.