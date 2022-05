Goch: Viel Musik im Begegnungshaus M4​

Goch Die junge Kirchenmusikerin Franziska Mesch lädt nicht nur zum Singen ein. Viele weitere musikalische Kurse und Projekte stehen Interessierten offen.

GOCH Es ist ein architektonisches Highlight am Marktplatz und – noch wichtiger – ein Treffpunkt für viele Gocher geworden. Das „M4“, schickes Nachfolge-Gebäude des evangelischen Pfarrheims, erfüllt genau die Funktion, die ihm zugedacht war. Und für die es eine ordentliche Förderung durch das NRW-Heimatmuseum gab: „Das Haus ist nicht nur für die evangelische Gemeinde, sondern auch für die Quartiersarbeit gedacht. Entsprechend treffen sich bei uns viele Gruppen, und zwar nicht nur kirchliche“, erklärt Pfarrer Robert Arndt. Bei all den Begegnungen, die es im M4 gibt, sollen aber die eigenen musikalischen Angebote nicht untergehen.

Vor den Ferien bietet Franziska Mesch noch zwei Termine zum unkomplizierten gemeinsamen Gesang: Am Donnerstag, 19. Mai, gibt es ein offenes Singen unter dem Motto „Evergreens“ mit dem Gitarrenkreis in der evangelischen Kirche, Familien mit Kindern gefällt bestimmt das Singen am Lagerfeuer am Samstag, 25. Juni, ab 17 Uhr im Gemeindegarten hinter dem M4. Auch dabei begleitet der Gitarrenkreis die Singenden. Taizé-Andachten geben donnerstags die Möglichkeit zu musikalischen Gebetsabenden. Zu allen genannten Terminen ist jeder willkommen.