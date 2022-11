Nach Corona-Pause : Gocher Vereine kämpfen endlich wieder um den Narren-Kap

Goch Nach zweijähriger Corona-Pause treffen sich die neun Karnevalsvereine der Stadt in der Sporthalle der Gesamtschule Mittelkreis, um den Sieg des diesjährigen Narren-Kaps zu holen.

(RP) Der SV Viktoria Goch lädt wieder zum Narren-Kap ein: am Samstag, 19. November, ab 14 Uhr. Die Karnevalsabteilung des Gocher Sportvereins richtet zum 28. Mal das Fußballturnier der karnevalstreibenden Vereine aus. Nach zweijähriger Corona-Pause treffen sich die neun Karnevalsvereine der Stadt in der Sporthalle der Gesamtschule Mittelkreis, um den Sieg des diesjährigen Narren-Kaps zu holen. Alle Gocher und Karnevalsfreunde sind eingeladen, bei leckeren Speisen und Getränken einen tollen Nachmittag und Abend mit den Karnevalisten zu verbringen und diese natürlich anzufeuern.

Wie in jedem Jahr gibt es wieder eine große Tombola mit schönen Preisen. Der dritte Platz darf sich dieses Mal über einen Staubsauger-Roboter im Wert von 299 Euro von Euronics Thonnet freuen. Für den zweiten Platz gibt es einen Verzehrgutschein des Poorte Jäntje im Wert von 300 Euro, und der erste Preis ist diesmal ein Gutschein des Reisebüros Müller in Höhe von 400 Euro. Außerdem gibt es viele weitere tolle Sachpreise. Lose können bei allen Mitgliedern der Karnevalsabteilung des SV Viktoria für 50 Cent pro Stück gekauft werden, ebenso am Tag des Turniers selbst.