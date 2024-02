Falschgeld in Goch Verdächtiger meldet sich kurz nach Foto-Fahndung bei der Polizei

Zum Hintergrund: Laut Polizei beabsichtigte der Mann am 31. Januar 2024, seinen Einkauf in Höhe von zwölf Euro an der Shell-Tankstelle in Goch mit einem 20 Euro-Geldschein zu bezahlen. Die Kassiererin bemerkte, dass es sich nicht um eine echte Banknote handelte und überprüfte den Geldschein mittels Geldscheinprüfgerät. Auf Nachfrage gab der Tatverdächtige an, dass der Schein nass geworden sei. Dann verließ er den Verkaufsraum, angeblich, um im Pkw einen anderen Geldschein zu holen. Allerdings entfernte er sich dann als Beifahrer mit dem wartenden Pkw.