Unfall in Goch : Pizza-Taxi-Fahrer wird bei Unfall schwer verletzt

Schwerer Unfall in Goch

Goch Am Freitagabend kam es in Goch zu einem schweren Unfall. Eine Person wurde dabei so schwer verletzt, dass sie von der Feuerwehr aus dem Auto befreit werden musste.

Wie die Polizei mitteilte, ereignete sich der Unfall am Freitag gegen 21.15 Uhr auf der Hassumer Straße. Nach ersten Erkenntnissen geriet der Fahrer eines Pizza-Taxis in den Gegenverkehr und prallte dort auf drei parkende Fahrzeuge.

Der Fahrer wurde bei dem Unfall schwer verletzt und musste von der Feuerwehr aus dem Auto befreit werden. Dazu trennten die Feuerwehrleute auch das Dach des Autos ab. Der Schwerverletzte wurde von einem Notarzt versorgt und ins Krankenhaus gebracht.

Die schwer beschädigten Fahrzeuge mussten geborgen werden. Die Hassumer Straße blieb für die Dauer der Unfallaufnahme zwei Stunden voll gesperrt.

(dtm)