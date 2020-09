Zwei Verletzte : Zivilfahrzeug der Bundespolizei verunglückt auf A57 bei Goch

Ein Auto liegt nach einem Unfall in einem Graben an der A57 bei Goch. Foto: Guido Schulmann

Goch Am frühen Sonntagmorgen ist ein ziviles Fahrzeug der Bundespolizei von der A57 bei Goch abgekommen. Die beiden Beamten wollten eigentlich ein Fahrzeug kontrollieren.

Gegen 0.40 Uhr in der Nacht zu Sonntag sind zwei Beamte der Bundespolizei auf der A57 in einen Unfall geraten. „Die beiden wollten eigentlich jemanden kontrollieren, als der Fahrer die Kontrolle über das Auto verlor“, sagte eine Sprecherin der Autobahnpolizei unserer Redaktion. „Vermutlich entstand der Unfall durch Aquaplaning; es regnete sehr heftig.“ Das Fahrzeug prallte erst gegen die rechte, dann gegen die linke Leitplanke, drehte sich beim letzten Aufprall und landete auf dem Dach in der Böschung. Die Leitplanken wurden bei der Kollision auf mehreren Metern umgedrückt. Anschließend blieb der Wagen einige Meter tiefer in der Böschung liegen.