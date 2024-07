An Gewässern in Goch und Wissel So funktionieren die ersten Notrufsäulen im Kreis Kleve

Von Anfang an waren der DLRG-Bezirk Kreis Kleve und die Ortsgruppe Goch interessiert an einer Realisierung. Nun stehen die ersten beiden Säulen Wachgebiet der Ortsgruppen Goch und Kleve am Wisseler See und an der Nierswelle in Goch. Die erste Säule im Kreis hatte dabei der Freizeitpark Wisseler See selbstständig angefragt und in Betrieb genommen. Mit Unterstützung des Vermögensbetriebes der Stadt Goch war der zweite Standort schnell gefunden und der notwendige Sockel zügig gesetzt worden.