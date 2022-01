Polizei sucht Zeugen : Unbekannter spricht Schulkinder in Goch an

Unbekannter spricht Schulkinder in Goch an

Goch-Pfalzdorf In Goch-Pfalzdorf soll ein Mann aus einem SUV oder einem Kleinlaster heraus Kinder bitten, bei ihm einzusteigen. Die Polizei ist informiert und bittet, alle Verdachtsfälle unbedingt anzuzeigen.

In den sozialen Medien war das Thema schnell viral: In Pfalzdorf sei ein blauer SUV unterwegs, dessen Fahrer Kinder anhalte und sie bitte, einzusteigen. Auch mache er Fotos von ihnen. „Die Polizei weiß schon Bescheid, aber bitte passt auf eure Kinder auf“, steht da etwa geschrieben. In der Tat bestätigt Kleves Polizeisprecherin Corinna Saccaro, dass sie am Freitag von einem entsprechenden Fall erfahren hätten, eine weitere Begebenheit habe sich wohl schon am 12. Januar abgespielt.