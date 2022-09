Polizei sucht Zeugen : Unbekannte töten drei Schafe auf Weide in Goch

Goch-Hülm Der Schäfer entdeckte die Kadaver der Tiere am Morgen tot und teils ausgenommen auf seiner Wiese direkt neben der Straße.

Als der Besitzer einer Schafherde am Montag, 26. September, gegen 7 Uhr auf die Weide kam, war die Welt nicht mehr in Ordnung. Drei verendete Tiere fand er abgetrennt von der restlichen Herde in der Wiese: Unbekannte Täter hatten in der Nacht von Sonntag auf Montag auf der Weide an der Hülmer Straße in Goch die drei Schafe brutal getötet. Sie hatten zuvor die Tiere von der Herde getrennt und sonderten sie ab, dazu benutzten sie den vorhandenen Weidezaun, so die ersten Erkenntnisse der Polizei. Dann töteten die Täter die Tiere – alle Kadaver wiesen Schnittverletzungen im Halsbereich auf. Bei einem Tier hatten die Unbekannten vor Ort bereits mit dem Ausweiden begonnen, brachen das Ausnehmen der Tiere aber ab und ließen die Kadaver zurück, so die Polizei. Vermutlich seien die Unbekannten gestört worden und von der Weide geflüchtet, so die Polizei. Die Kadaver ließen sie zurück. Die Weide grenzt direkt an die Hülmer Straße. Zeugen, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge in dem Zusammenhang gesehen haben, wenden sich bitte an die Kripo Goch unter 02823 1080.