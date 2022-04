„Z“-Symbol in Goch : Ukraine-Plakat mit russischer Propaganda beschmiert

Die beschmierten Plakat der Stadtwerke Goch in den Nationalfarben der Ukraine. Foto: Stadtwerke Goch

Goch Ein Plakat der Stadtwerke Goch in Solidarität mit der Ukraine ist beschmiert worden. Auf dem Banner, das ursprünglich mit dem Songtext von „We Shall Overcome“ bedruckt war, prangt jetzt unter anderem ein schwarzes „Z“.

Das Erkennungszeichen der russischen Armee in der Ukraine findet auch in unserer Region den Weg in die Straßenbilder. Auf Wahlplakaten, Straßenlaternen, Bürgersteigen oder Litfaßsäulen ist das markante „Z“, meist in schwarzer Farbe, mittlerweile zu sehen.

Besonders verärgert sind dieser Tage die Stadtwerke Goch ob einer Sprayattacke, die in der Nacht zu Mittwoch am Hauptsitz an der Klever Straße stattgefunden hat. Zu Beginn des Krieges hatte Stadtwerke-Chef Carlo Marks nämlich die Idee, ein Banner in den ukrainischen Flaggen an den Zaun zu hängen. So wollte man die Betroffenheit mit den Opfern in dem osteuropäischen Land ausdrücken. Auf das Banner wurde der Songtext „We Shall Overcome“ von Pete Seeger (1947) abgedruckt, der mit dem Lied zum Frieden unter den Völkern aufruft. Nun aber wurden die Liedzeilen teils übersprüht, mit dem „Z“ scheinen sich die Täter mit dem Aggressor zu solidarisieren.

„Wir finden keine Worte für diese Aktion, das macht uns sehr traurig. Am Dienstagnachmittag hing das Banner noch wie gewohnt, am Mittwochmorgen sind uns dann die Symbole aufgefallen“, sagt Kimberly Fylla, Mitarbeiterin der Marketing-Abteilung der Gocher Stadtwerke im Gespräch mit unserer Redaktion. Schon wenige Tage nach dem russischen Angriff war das Banner aufgehängt worden, die Resonanz der Bevölkerung sei positiv gewesen, so Kimberly Fylla. Nach knapp neun Wochen folgte nun die Sprayattacke.