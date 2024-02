Neu-See-Land wichtiger Faktor In Goch und Uedem werden immer weniger Wohnungen gebaut

Goch/Uedem · Nach dem neuen Wohnungsmarktbericht der NRW-Bank ist auch in Goch die Zahl an neu gebauten Wohnungen rückläufig. Wie es mit Baugenehmigungen und der Umsetzung in Goch und Uedem aussieht.

23.02.2024 , 05:15 Uhr

Der See gibt dem großen Gocher Neubaugebiet seinen Namen und ist auch bei Spaziergängern beliebt. Der Großteil der Fläche ist bereits bebaut, an der Pfalzdorfer Straße folgt noch Geschosswohnungsbau. Foto: Anja Settnik