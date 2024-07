Unfall bei Uedem E-Call-System rettet Autofahrer auf A57 das Leben

Im Kreis Kleve ist es in dieser Woche zu einer Reihe schwerer Unfälle gekommen. Zwei davon endeten tödlich: In Kalkar fuhr ein 53-Jähriger mit seinem Auto frontal gegen einen Baum, in Kevelaer kam ein Fahrradfahrer ums Leben. In der Nach zu Mittwoch kam es zu einem Unglück auf der A57 bei Uedem, das am Ende noch glimpflich ausging, wenn man die Umstände bedenkt.