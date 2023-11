Vereine müssen umziehen Zwei Gocher Turnhallen werden Flüchtlingsunterkünfte

Es war als zu erwartende Entwicklung angekündigt worden, und nun kommt es auch so: Zwei Turnhallen im Gocher Stadtgebiet werden in den kommenden Wochen zu Flüchtlingsunterkünften. In den vergangenen Tagen wurden die Nutzer darüber informiert, die ersten Umbauarbeiten haben bereits begonnen. Betroffen sind die Sportler von Pfalzdorf und Nieswalde. In beiden Ortschaften ist man damit alles andere als glücklich, aber die Einsicht scheint zu überwiegen: Es kommen weitere Flüchtlinge, alle vorhandenen Quartiere sind belegt, irgendwo müssen sie hin.