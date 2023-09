Schule im Gocher Ortsteil Der Trägerverein „Alte Schule Hommersum“ wird zehn Jahre alt

In der Nachkriegszeit war es völlig normal, dass jede noch so kleine Gemeinde eine eigene Schule hatte. Doch als die Lerninhalte immer weiter vereinheitlicht und komplexer wurden, begann die Zeit der Schulkonzentrationen, soll heißen: in kleinen Ortschaften wurden Schulen geschlossen und die Schüler auf die verbliebenen Lehrgebäude verteilt. So eine Schulschließung betraf 1968 auch Hommersum; Teile der Gebäude wurden anschließend vom Kindergarten genutzt. Da im Laufe der Jahre dieser verhältnismäßig große Komplex für die Stadt Goch immer mehr zur Belastung wurde, war ein Verkauf der Gebäude zu befürchten. Um das zu verhindern, tat sich 2013 eine Handvoll Hommersumer zusammen und gründete unter enormer Zustimmung der Einwohner den Trägerverein „Alte Schule Hommersum“, der den gesamten Gebäudekomplex von der Stadt Goch mietete. Eine außergewöhnliche Idee war geboren und einige weitere Orte überlegten, ob das auch was für sie sei. Doch nur Hassum folgte rund ein Jahr später dem Beispiel.