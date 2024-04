Nächster Leerstand Gocher Traditionsgeschäft Schroer hört nach 194 Jahren auf

Mit „Schroer“ dürften die meisten Gocher Mützen und Hüte verbinden. Wenn es sich um ältere Bürger handelt, bestimmt auch noch Pelze. Was heute schlicht Mode Schroer heißt, war lange Jahre eine gute Adresse für wertige Damenbekleidung, bei der Mäntel und Jacken immer einen großen Stellenwert hatten. Das Geschäft in der Gocher Voßstraße wird in der fünften Generation geführt, seit fast fünf Jahren von Doris Schroer alleine. Nach dem frühen Tod ihres Mannes macht sie vom Einkauf über die Buchführung bis zur Kundenberatung alles selbst – und das fordert seinen Tribut. „Es ist Zeit für Veränderung“, sagt die 59-Jährige. Sie wird das Geschäft im Mai schließen, der Ausverkauf hat begonnen.