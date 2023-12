Direkt am Hochwasser der Niers Traditionelle Pferdesegnung in Kessel

Beim Blick in die Runde wurden Erinnerungen daran wach, dass die Pferdesegnung tiefe historische Wurzeln hat und stark mit landwirtschaftlichen Traditionen verbunden ist. Schließlich versammelten sich früher Bauern und Reiter, um ihre Pferde vorzustellen, sei es für die Feldarbeit, den Transport oder für sportliche Aktivitäten. Dabei sollte der Segen, so wie heute, Schutz und Wohlwollen für die Tiere sicherstellen und gleichzeitig die Gemeinschaft stärken. Daher bleibt noch heute in der modernen Welt, in der maschinelle Fortbewegungsmittel dominieren, die Pferdesegnung ein wichtiger kultureller Aspekt, der die Verbundenheit mit der Natur und den landwirtschaftlichen Wurzeln bewahrt.