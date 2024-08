Suche nach Konzept Gochs Tourist-Info hat am Wochenende geschlossen

Bislang hing das Schild mit dem bekannten „i“ am Rathaus. Doch dort ist die Tourist-Info nicht mehr, entsprechend wurde das eindeutige Symbol abgenommen. Bürgermeister Ulrich Knickrehm hatte bei der offiziellen Eröffnung des Hauses zu den Fünf Ringen erklärt, dass die Tourist Info von nun an in dem frisch sanierten und neu gewidmeten Denkmal untergebracht ist. Was von Beginn der Überlegungen an geplant war, denn das historische Gebäude, nun für öffentliche Aufgaben genutzt, scheint dafür wie gemacht. Es zieht die Augen jeden Besuchers auf sich, fraglos werden Fremde zuerst auf diese Fassade blicken, wenn sie Informationen brauchen.