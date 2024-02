Prominenter Besuch Tier-Fotograf Lars Beuker zeigt Fotos im Gymnasium Gaesdonck

Am Donnerstag, 29. Februar, ab 17 Uhr wird er an seine alte Schule zurückkehren und sich vermutlich daran erinnern, wie er erste Erfahrungen mit der damals noch analogen Kamera und im Fotolabor des Collegium Augustininanum Gaesdonck sammelte. Der spätere Gewinner des International Photography Awards in New York studierte nach dem Abitur Fotografie und Design und arbeitete danach selbstständig 25 Jahre lang in der Werbe- und Modefotografie. 2018 hängte er sein Business an den Nagel und war fortan an den entlegensten Orten der Erde unterwegs. Die Schönheit insbesondere der Tierwelt hält er seitdem in eindrucksvollen Schwarz-Weiß-Fotografien fest.