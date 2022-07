Verkehrsplanung Goch : Hier spielen Autos vorerst eine Nebenrolle

Goch Erst einmal provisorisch hat die Stadt Goch durch eine aufgemalte Linie und Pflanzkübel die Straße Am Steintor verengt. Es soll getestet werden, ob es zu einer Verkehrsberuhigung und zu einer besseren Nutzung der Gehbereiche kommt.

Jetzt also Teil zwei der Bemühungen, die Gocher Innenstadt fußgängerfreundlicher zu machen: Überraschend hat die Verwaltung die Fahrspur an der Straße Am Steintor eingeengt und außerdem vier große Pflanzkübel aufgestellt. In den sozialen Medien wurde das gleich eifrig diskutiert: Was ist da los, was soll das? Tatsächlich gibt es einen Ratsbeschluss, probeweise die Verkehrsführung in diesem Bereich zu verändern, um auszutesten, ob es möglich und sinnvoll ist, Fußgängern, Radfahrern und auch den Wirten, die dort tätig sind, mehr Platz einzuräumen. Es handelt sich um die Fortsetzung des Probelaufs, den Marktplatz autofrei zu machen.