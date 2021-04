Goch : Telefon und Internet fällt in Teilen von Goch aus

Telefon und Internet fällt in Teilen von Goch aus

Auch das Rathaus war am Donnerstag telefonisch nicht zu erreichen. Foto: Julia Lörcks

Goch Viele Privathaushalte hatten am Donnerstag weder Telefonempfang noch Internet. Auch das Rathaus war von der Störung betroffen und telefonisch nicht erreichbar.

Viele Gocher konnten am Donnerstag nicht übers Festnetz telefonieren und waren über Stunden nicht erreichbar. Auch die Internetleitung fiel zeitweise aus. Grund war offenbar eine Störung im Leitungsnetz der Telekom. Betroffen war unter anderem das Rathaus. Wie Stadt-Sprecher Torsten Matenaers unserer Redaktion am Donnerstagnachmittag bestätigte, waren Teile der Gocher Stadterwaltung seit dem Vormittag telefonisch nicht zu erreichen. Welche Stadtteile und wie viele Haushalte von der Störung betroffen waren und wie lange diese anhielt, das war für uns bis Redaktionsschluss von der Telekom nicht zu erfahren. Ebenfalls war am Donnerstagabend der genau Grund für den Ausfall der Telefonleitung und des Internets noch unbekannt.