Lebensmittel und Hilfe Gocher Tafel sucht Personal und weitere Spender

Hans-Peter Kempkes, zuständig für die Öffentlichkeitsarbeit des Vereins, erwähnt, dass sich die ehrenamtlichen Mitarbeiter größtenteils in fortgeschrittenem Alter befinden. Sie werden schneller krank und hören irgendwann auch ganz auf. „Deshalb ist die Gocher Tafel in Bedrängnis gekommen und sucht dringend Personen, die sich ehrenamtlich engagieren möchten. Sie brauchen dafür keine speziellen Kenntnisse oder eine Ausbildung, jeder ist willkommen: als Fahrer, Beifahrer, im Sortierbereich oder dienstags und freitags in der Ausgabe.“ Auch, wer nur an bestimmten Tagen Zeit habe, solle sich gerne melden. Das sehr motivierte Team von Männern und Frauen würden sich über neue Kollegen und Kolleginnen freuen, versichert er. Da die Tafel zwar ein gemeinnütziger Verein ist, aber keine festen Zuschüsse bekommt, sind weiterhin Spenden aus der Bevölkerung nötig. Wer immer helfen möchte, sollte sich persönlich in den Räumlichkeiten der Tafel Goch (vormittags zwischen 9 und 11 Uhr bei der Tafelleitung) in der Arnold-Janssen-Straße 8 oder per E-Mail an „die-tafel-in-goch@t-online.de oder gerne auch an Hans-Peter Kempkes, Telefon 0171 271 6666 wenden.