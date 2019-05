Suchtprävention in Goch : Ein Helfer hört auf: Norbert Bergmann geht in Ruhestand

Ein Helfer hört auf: Norbert Bergmann geht in Ruhestand

Suchtprävention in Goch

Goch Der Schulalltag kann mitunter etwas stressig sein, für alle Beteiligten. Dabei geht es nicht immer ausschließlich um den wichtigen Unterrichtsstoff, auch Prävention ist inzwischen ein wichtiger Bestandteil des Schulprogramms.

Seit inzwischen über zehn Jahren führt die Fachstelle für Jugendsozialarbeit des Anna-Stifts an Gocher Schulen ein solches Präventivprojekt mit dem Schwerpunkt „Alkohol“ durch. Und seit ebenfalls mehr als zehn Jahren war er eine äußerst wertvolle Stütze dieses Projekts.

Jemand, der immer zehn bis 15 Minuten vor der abgesprochenen Zeit in der Schule erschien, es sich mit einem Kaffee im Lehrerzimmer gemütlich machte oder einfach im Eingangsbereich mit Schülern plauschte. Einem, dem seine positive Grundeinstellung zum Leben einfach aus allen Poren strömt. Die Rede ist von Norbert Bergmann, seit über 35 Jahren trockener Alkoholiker. 1984, vier Tage vor Weihnachten, Norbert Bergmann erinnert sich genau, machte es „Klick“ im Kopf und bereits einen Tag später fuhr er für sechs Monate in eine Suchtklinik. Seitdem trinkt er keinen Tropfen Alkohol mehr, widmet sich aber der Unterstützung von anderen Süchtigen, hilft im Petrusheim in Weeze, gründete vor 28 Jahren zusammen mit seiner Frau Vera den „Freundeskreis Goch“, eine Selbsthilfegruppe und besuchte regelmäßig Schulklassen, um seine Geschichte zu erzählen.