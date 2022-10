Bewerben bis 6. November : Goch sucht ein Kinderprinzenpaar

GOCH Das Kolping Karneval Komitee Goch sucht wieder Prinz, Prinzessin und Herold. Die Kür findet wie immer beim Großen Gocher Kinderkarneval am 7. Januar in der Gocher Sporthalle statt.

(RP) Das Kolping Karneval Komitee 1885 Goch freut sich nach zweijähriger Pause, endlich wieder richtig Karneval zu feiern. Selbstverständlich soll es auch in der kommenden Session wieder ein Gocher Kinderprinzenpaar geben. Das letzte hatte es 2019/2020 gegeben – Piet und Mira wurden damals aus sechs Bewerber-Paaren ausgelost. In den beiden Folge-Jahren gab es keinen Karneval, weder für Große, noch für Kleine.

Kinder zwischen neun und zwölf Jahren, die Lust haben, die Narren in und um Goch zu begeistern, können sich nun wieder für das Amt des Kinderprinzen, der Kinderprinzessin und erstmalig auch als Herold oder Heroldin bewerben. Die Bewerbung kann dabei als „karnevalistisches Trio“ erfolgen, also für alle drei Kinder zusammen, oder aber als Kinderprinzenpaar und separat als Herold.

gesendet werden. Das Kolping Karneval Komitee verschickt dann Informationen rund um die Session des Kinderprinzenpaares und eine Einverständniserklärung für die Eltern. Mit der Übermittlung der Einverständniserklärung kommt die Bewerbung in den Los-Topf, und am 13. November wird das neue Kinderprinzenpaar samt Herold gezogen. Die Kür findet wie immer beim Großen Gocher Kinderkarneval am 7. Januar in der Gocher Sporthalle statt. Das Kolping Karneval Komitee Goch stellt den organisatorischen Rahmen und die Ausstattung des Kinderprinzenpaares sowie den Kinderprinzenwagen für den Gocher Rosenmontagszug samt Wurfmaterial. Das Kinderprinzenpaar wird bei allen Auftritten von einem Betreuerteam begleitet.