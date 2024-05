Im Zentrum von Goch Tödlicher Streit unter Leiharbeitern – Opfer und Täter identifiziert

Bei dem in einer Leiharbeiter-Unterkunft in Goch am Niederrhein im Streit getöteten Mann handelt es sich um einen 24 Jahre alten Rumänen. Das teilte die Staatsanwaltschaft Kleve am Freitag auf Anfrage mit. Ein 34-jähriger Rumäne hatte bei der Auseinandersetzung am Donnerstag bedrohliche Stichverletzungen erlitten, schwebte aber nach Behandlung in einem Krankenhaus am Freitag nicht mehr in Lebensgefahr.