Im Zentrum von Goch Streit unter Leiharbeitern – ein Toter und ein Schwerverletzter

Mitten in Goch gab es am Donnerstag, 23. Mai, in der Mittagszeit einen heftigen Streit unter den Bewohnern einer Leiharbeiterunterkunft. Zeugen hatten auf der Straße vor dem in Goch als „Poffi-Haus“ bekannten Gebäude aufgeregte blutbefleckte Menschen gesehen und um 13.19 Uhr die Polizei gerufen. Die kam gleich mit einem großen Aufgebot, mehrere Beamte gingen in das Haus und fanden in verschiedenen Räumen eine tödlich verletzte und eine schwer verletzte Person vor.