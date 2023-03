Fast wie früher So wird die Gocher Stringtime in den Osterferien

Schon vor Jahren – und das hatte nichts mit Corona zu tun – stellte sich die Frage, ob sich nicht mal etwas am Konzept der Stringtime ändern sollte. Ob wirklich nur hochbegabte Nachwuchsmusiker eingeladen werden sollten, wie man mehr Gocher für das Projekt interessieren könnte, ob es nicht schöner wäre, statt überragender polnischer Jugendlicher mehr ambitionierte Kinder aus der Region einzuladen. Der Krieg in der Ukraine und die Rolle des Nachbarlands Polen, das so viele Flüchtlinge aufnimmt wie sonst niemand, hat nicht zuletzt Stephan Mann, den Leiter der Kulturbühne Goch, dazu gebracht, am bewährten Konzept zumindest weitgehend festzuhalten. Es werden mehr Kinder vom Niederrhein eine Chance bekommen. Aber die jungen Musiker aus Polen wie auch aus den Niederlanden werden wieder dabei sein. „Es bleibt zeitgemäß, Kinder mit gleichen Interessen zusammenzubringen und es ist richtig, Foren zu schaffen, wo sich junge Menschen aus verschiedenen Ländern begegnen und sich austauschen. Anders als vor 20 Jahren, in der Frühzeit der Stringtime, können die polnischen Kinder heute auch gut Englisch, die Verständigung klappe recht gut. „Und die Sprache der Musik eint sie alle ja ohnehin“, weiß Mann. Was sein Fachbereich da einmal mehr auf die Beine stelle, sei „Prävention durch Kultur“.