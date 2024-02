Anfang März So wird der Gocher Streetfood-Frühling

Die Stadtentwicklungsgesellschaft GO! kooperiert als Veranstalter fürs Streetfood-Festival mit dem Werbering. Denn nicht zuletzt für den Handel ist es gut, wenn viele Leute in die Stadt kommen. Deshalb findet am 4. März auch der erste verkaufsoffene Sonntag in diesem Jahr statt. Die Verantwortlichen raten: „Probieren Sie auf Ihrer kleinen kulinarischen Weltreise in Goch frische Produkte, liebevoll zubereitete Snacks und leckere Getränke - natürlich ganz stilecht präsentiert in einem Street Food Truck oder kreativen Verkaufsständen.“ Denn das Auge isst mit, beim Streetfood ganz besonders.