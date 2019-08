Spiel-Fest : Stelzenlauf und „Mensch ärgere dich nicht“

Goch „Spielen wie früher“ hieß es am vergangenen Wochenende wieder beim Gocher Stadtpark-Verein. Viele Familien mit Kindern genossen entspannte Stunden beim Spielen „ohne Elektronik“.

„Der Luftschläger ist hier heute der Hit“, sagte Alexandra Reffeling, stellvertretende Vorsitzende des Stadtpark-Vereins. Sie zeigte sich zufrieden mit der Teilnahme an der Veranstaltung. „Wir haben wieder viele Helfer, auch die Kinder unserer Mitglieder helfen schon mit an den Spielständen“, teilte sie mit.

Jutta van Cuick saß mit ihrem Ehemann beim „Mensch ärgere dich nicht“, ihre beiden Kinder vergnügten sich beim Stockschießen. „Eine gute Einrichtung. Und man darf nicht vergessen, dass dies alles von Ehrenamtlichen organisiert wird“, sagte sie. Einer, der sofort Lust hatte, dem Verein beizutreten, ist Peter Vierrether. „Als ich mit meinen Kindern zum ersten Mal dabei war, habe ich gleich gesagt: da mach ich mit“, sagte er. Er saß beim Stockschießen – einem Spiel, bei dem man in Anlehnung an das sportliche Eisstockschießen mit der Hand kleine runde Holzscheiben in vorgegebene Schlitze schießen muss. „Mein Schwieger-Opa erzählte mir, das hätten Kriegsgefangene erfunden, um sich die Zeit zu vertreiben“, so Vierrether.