Goch : Stallgassen-Catwalk für Kinder-Hospizdienst

Modenschau und Stallgasse – das passt nicht zusammen. Doch, denn genau das stellten kürzlich Andrea Franken, bekannte Moderatorin aus Keppeln, und Christine Nolden, die Leiterin der gleichnamigen Pferdezuchtstätte in Asperden, unter Beweis. Sie verwandelten die Asperdener Stallgasse in einen schmucken pinken Catwalk, luden zahlreiche Gäste zur ungewöhnlichen Modenschau ein und sammelten während der Veranstaltung einen Spendenbetrag in Höhe von 1300 Euro für den Kinder-Hospizdienst der Malteser am Niederrhein.