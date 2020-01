Football : Stadtwerke zeigen Super Bowl im Goli-Theater

Der Super Bowl wird im Gocher Goli Theater gezeigt. Auch Spieler der New Engalnd Patriots könnten sich Tickets kaufen, denn ihr Team ist bereits in der Wildcard-Runde ausgeschieden. Foto: dpa/Jeff Roberson

Goch Dazu gibt es amerikanisches Bier, Burger und Hotdogs. Tickets für die Übertragung sind ab sofort erhältlich.

(RP) In der Nacht vom 2. auf den 3. Februar ist das größte amerikanische Sporthighlight des Jahres, der 54. Super Bowl in Miami. Auch in diesem Jahr präsentieren die Stadtwerke Goch den Super Bowl wieder live im Goli Theater in Goch. Der kommende Super Bowl wird im Hard Rock Stadium in Florida ausgetragen, welche Teams aufeinandertreffen steht noch nicht fest. Diese Entscheidung wird erst am 19. Januar fallen.