Termine für 2024 Das sind die Stadtfeste und verkaufsoffenen Sonntage in Goch

Losgehen soll es kulinarisch. Denn der nächste Gocher Streetfood Frühling steht an. Und das schon in wenigen Wochen: Fans vom Essen im Freien in geselliger Runde dürfen sich auf den 2. und 3. März freuen. Dann ist das Wetter auch hoffentlich besser als noch derzeit und dem Speisenangebot angemessen. Denn das ist durchaus international: Es reicht von Gerichten aus Vietnam über Burger, Burritos und Tacos bis hin zu Pizza, Flammkuchen und süßen Sünden wie Churros oder Crêpes. An beiden Tagen ist auch ein buntes Bühnenprogramm mit einer Kombination aus Livemusik und DJ geplant.