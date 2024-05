Container sollen kommen Wo die Stadt Goch Platz für 500 Flüchtlinge schaffen will

Die Bürger, die ihre dörflichen Turnhallen nicht nutzen können, klagen, in der Tennishalle wird die Stimmung zunehmend schlechter, die Bedingungen in der früheren Liebfrauenkirche können kaum besser sein. Das Flüchtlingsproblem drängt und fordert alle Beteiligten heraus. Es fehlt an Unterbringungsmöglichkeiten, und zugleich will man den Bürgern nicht zu viele Härten zumuten. Die Lösung sollen jetzt mobile Wohneinheiten sein, die die Stadt kaufen und an verschiedenen Stellen positionieren will. Zur Sitzung des Hauptausschusses am 6. Juni wurde eine umfassende Vorlage erarbeitet, in der der Bürgermeister die Pläne erläutert.