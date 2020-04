Ostern im Zeichen von Corona : St.-Martinus Gocherland lädt zu Ostern auf neue Wege ein

Aufgrund der Corona-Pandemie muss die Kirchengemeinde für die anstehende Karwoche und die Ostertage umplanen. Den Gläubigen werden daher Alternativen aufgezeigt, wie die Feiertage auch zu Hause zelebriert werden können.

„Die akute Situation macht vertraute Straßen des Miteinanders, aber auch des Religiösen, zu ,No-Gos’, setzt aber auch kreativ auf neue Fährten“, sagt Pfarrer Heinz-Norbert Hürter. Und die Überlegungen, wie man in Goch diese neuen Wege beschreiten kann, mündeten in dem Konzept der Heiligen Woche, zu der Hürter und sein Team herzlich einladen.

So werden am Palmsonntag, 5. April, in jeder Ortskirche gesegnete Palmzweige zur Abholung bereit liegen. Zusätzlich zum Buchs-Grün kann eine Karte mit einem kurzen Meditations-Impuls mitgenommen werden. Am Gründonnerstag, 9. April, sind alle Gemeindemitglieder herzlich dazu eingeladen, nach einem – falls möglich – besonders gestalteten Abendessen in den eigenen vier Wänden, ihren Esstisch abzudecken und den Zustand der „Entblößung“ möglichst bis zum Mittag des Karfreitag zu erhalten.