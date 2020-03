Gocher Sprayer : Gesprühte Nachrichten

Tom Düffels und Franz Engelen (Pagina-Verlag) am Layout-Tisch. Foto: Tim Fischer

Goch Der Graffiti-Künstler Sascha Düffels versammelt in seiner ersten Buchveröffentlichung eindringliche Botschaften in Bild und Text. Lesung ist am 4. März im Goli-Theater.

Sascha Düffels zeichnet seit seinem sechsten Lebensjahr, nicht nebenbei und gelegenheitshalber, sondern täglich. „Ich zeichne und male alles, was ich erlebe, denke und fühle“, sagt der Graffiti-Künstler, der in Kevelaer geboren ist, seine Kindheit und Jugend aber in Goch verbrachte. Aktuell veröffentlicht er im Gocher Pagina-Verlag ein Buch mit dem Titel „No perfectionist art“. Es wird am 12. März erscheinen. Der Verlag veranstaltet am 4. März, um 19.30 Uhr im Goli Theater eine Lesung, bei der der Künstler sein Buch vorstellen und Fragen beantworten wird.

„No perfectionist art“ ist eine Sammlung von Kurzgeschichten, von denen jede einzelne aus einem Gemälde und einem dazugehörigen Text besteht. Wichtig ist dem Autor, dass erst die Verbindung von Text und Bild die von ihm beabsichtigte Botschaft formuliert. Die Bilder hat er auf Hauswände oder Papier gesprüht, abfotografiert und mit zeichnerischen Elementen und Zusatz-Installationen versehen. „Das Buch ist eigentlich ein Tagebuch“, so Düffels.

info Vorstellung des neuen Pagina-Bandes Die Lesung Der Pagina Verlag präsentiert das Buch zusammen mit zwei weiteren Neuerscheinungen aus seinem Programm am Mittwoch, dem 4. März um 19:30 im Goli Theater Goch (Einlass ab 18:30 Uhr). Der Eintritt kostet 5 Euro, beim Kauf eines Buches werden diese komplett angerechnet. Das Buch „No perfectionist art“ von Sascha Düffels, ISBN 978-3-946509-27-1, Preis 19,95 Euro, limitierte Auflage mit original Bildschnipseln 29,95 Euro

Was die Bilder erzählen, habe er alles erlebt, sei damit konfrontiert worden zum Beispiel bei Aufenthalten in Krisengebieten. 2010 war er in der Türkei an der syrischen Grenze. Dort habe er Bombenexplosionen, schreiende Menschen wahrgenommen. Ein kleines Mädchen habe nach dem Verlust seiner gesamten Familie nicht aufhören können zu zeichnen. Düffels malte dieses Mädchen, wie es Schmetterlinge zeichnet. „Schmetterlinge sind für mich Symbole für Verwandlung und Wiedergeburt“, erklärt der Künstler. Sie finden sich auch in früheren Werken, zum Beispiel in Goch auf einer großen freien Hauswand an der Voßheider Straße. Darauf hat er ein Mädchen mit großen ernsten Augen gesprüht, das ebenfalls Schmetterlinge zeichnet. Das Gemälde ist nur noch teilweise sichtbar, Ausbesserungsarbeiten am Putz verdecken das Gesicht zur Hälfte. Ein dazugehöriger Text auf der Hauswand ist nur noch bruchstückhaft lesbar. „Der Putz der Wände arbeitet mit den Jahren, die Bilder sind vergänglich“, sagt Düffels. Das sei so in Ordnung und nicht aufzuhalten. Die Form sei nie perfekt, auf die Inhalte und die „sprechenden“ Details komme es aber umso mehr an.

Die Bilder im Buch beschreiben weitere Geschehnisse, mit denen der Autor konfrontiert wurde, die er wie Nachrichten aus der Wirklichkeit an seine Rezipienten weitergibt. Dabei interessiert ihn nicht, was der Leser und Betrachter sehen möchte oder gar schön fände. „Ich habe die Bilder im Kopf und sprühe sie auf Wände. „Freischaffend“ heißt für mich „frei schaffend““, erklärt Düffels, der Öffentlichkeit eher meidet soweit das möglich ist, auf Ausstellungen verzichtet und sich die Empfänger seiner Botschaften am liebsten selbst aussucht.

Sein Buch sieht er als Gesamtkunstwerk, das man immer wieder anschauen, lesen und entdecken kann. Es steckt voller Details und Chiffren, macht nachdenklich, wühlt auf. Nicht vorbei kommt der Leser zum Beispiel an den blauen Augen eines kleinen Mädchens kurz vor seiner Vergewaltigung. Es lächelt zaghaft, in der Hand hält es zwei kleine Schilder. Was darauf zu lesen ist, kann man zuerst nur schwer entziffern. Aber auf der gegenüberliegenden Seite steht der Text, der die schockierende Erklärung liefert, den bevorstehenden Missbrauch. „No sex“ – diese beiden Wörter befinden sich auf den Schildern, die das Kind jedoch nicht schützen werden.