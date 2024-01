Spaziergänger in Goch in Sorge Sind diese matschigen Weiden für Pferde schädlich?

Das wird sich schon mancher Passant gefragt haben: Macht es Pferden nichts aus, in so nassem Boden zu stehen? Schadet es ihnen eventuell sogar? Dieter Üing hat die RP auf das Thema aufmerksam gemacht, weil er darüber schon oft mit Bekannten gesprochen habe: An der Reitanlage Gaesdonck werden die Pferde auch auf die Paddocks und Wiesen gelassen, wenn der Boden mehr als feucht ist. Gerade bei dauerhaftem Regen wie in den vergangenen Wochen bilden sich dort ausgedehnte Pfützen. Was sagt der Pächter zu der Situation?