Festnahmen : Sondereinsatz wegen Drogen im Stadtpark

Goch Die Polizei hat einen Drogendealer im Stadtpark erwischt. In einem Gebüsch lag verkaufsfertiges Marihuana. Auch die Ankäufer müssen sich nun vor Gericht verantworten.

(RP) Laut Kreispolizei gibt es im Gocher Stadtpark Drogenkriminalität. Am Mittwoch, 10. März, konnten Polizeibeamte im Rahmen eines Sondereinsatzes im Park einen Dealer aus dem Verkehr ziehen. Ein 23-jähriger Gocher war dabei beobachtet worden, wie er Marihuana an mehrere Personen verkaufte. Ein Diensthund fand in einem Gebüsch außerdem ein Depot des 23-Jährigen mit verkaufsfertigem Marihuana. Der Gocher und sein 19-jähriger Mittäter aus Weeze wurden vorläufig festgenommen. In der Wohnung des 23-Jährigen lagerte weiteres Marihuana. Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft wurde der 19-Jährige Mittäter aus dem Gewahrsam entlassen. Der 23-jährige Haupttäter wurde noch am Abend dem Haftrichter vorgeführt, der Untersuchungshaft anordnete. Auch die festgestellten Käufer müssen sich nun wegen der Drogendelikte verantworten.