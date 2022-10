Herbstkirmes ab dem Wochenende : Goch freut sich auf seinen Flachsmarkt

Aal-Volker preist seine Ware lautstark an, die Kundschaft vor seinem Stand hat ihren Spaß. Foto: Evers, Gottfried (eve)

Goch Am Samstag startet die Herbstkirmes. Am Dienstag findet endlich nach der Corona-Pause wieder der Flachsmarkt statt. Was Besucher in der Innenstadt erwartet.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Anja Settnik

Ein Oktober oder November ohne Flachsmarkt – das ist ein echter Verlust an Lebensqualität, finden zahlreiche Menschen, die sich im Herbst üblicherweise mindestens einmal durch die Straßen der Gocher Innnstadt schieben, um Flachsmarkt-Atmosphäre zu schnuppern. Und die meist mit ein oder zwei Tüten in den Händen nach Hause kommen, weil es immer etwas gibt, das man mal gebrauchen kann. Wenn nicht jetzt, dann vielleicht demnächst. Oder man kann es verschenken. Der Flachsmarkt in Goch ist ein riesiges Freiluftkaufhaus, in dem es Bettwaren, Adventsgestecke, warme Socken, zeitlose Unterwäsche, scharfe Messer, delikate Gewürze und tausenderlei andere Dinge gibt. Am Dienstag, 25. Oktober, ist endlich Corona kein Grund mehr, die Veranstaltung ausfallen zu lassen. Sie findet statt, eingebettet in die Gocher Herbstkirmes. Die beginnt am Samstag um 15 Uhr.

Auf dem Marktplatz gibt es den bewährten Mix aus Kinder- und Erwachsenenfahrgeschäften sowie Getränkeausschank, Imbiss, Verlosung und anderen Nebengeschäften. Am Kirmessonntag lädt der Werbering Goch zum Fest der Sinne in die Innenstadt ein. Bei zahlreichen Aktionen können die Besucher ihr Bewusstsein schärfen und auf vielfältige Weise auf die Probe stellen. Sehen, hören, schmecken, riechen und fühlen bestimmen das Geschehen. Der Tag ist von 13 bis 18 Uhr verkaufsoffen.

Info Lange Tradition des Gocher Krammarkts Der Flachs Als Saat-Lein ist er auch bekannt, der Flachs, der zu Leinen verarbeitet werden kann, aber auch zur Ölgewinnung taugt. Einst kamen die Bauern, die ihn in der Region anbauten, nach Goch, um ihn dort auf dem Markt zu verkaufen. Daraus entwickelte sich später ein Krammarkt. Tradition Bekannt ist der Markt in Goch seit 1847, heute findet er jeweils am letzten Dienstag im Oktober und November statt und lockt tausende Besucher an.

Der erste Flachsmarkt der Saison (und seit drei Jahren) beginnt am Dienstag in den frühen Morgenstunden. Dann marschieren auswärtige Besucher, die irgendwo außerhalb der abgesperrten Innenstadt ihre Fahrzeuge parken, dem Zentrum entgegen. Wer klug ist, nimmt sich Taschen von zuhause mit, denn irgend etwas findet sich immer, das erworben werden muss. Falls es Aal, Käse oder Reibeplätzchen sind, empfiehlt sich ein Extra-Beutel.

Die Stadt Goch teilt mit, dass wieder rund 200 fliegende Händler zum Flachsmarkt erwartet werden. Darunter sind auch die berühmt-berüchtigten Marktschreier, die ihr oft essbares Angebot lautstark anpreisen und ihre Fans haben. Ihre frechen Sprüche sind legendär und oftmals nicht ganz jugendfrei.