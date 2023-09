Hunderte Schüler dabei So waren die Bildungstage in Haus Freudenberg

Vier Tage lang lud das motivierte und kreative Team der Berufsbildungsbegleiter an die Stationen in der Gocher Werkstatt ein. Nach ihrer jeweils eintägigen Veranstaltung fuhren die Teilnehmer am Nachmittag wieder zurück in ihren Heimatort. „Wir animieren Schülergruppen und Lehrkräfte zum Nachfragen, Mitmachen und Reinschnuppern“, beschreibt Sylvia Raassens das Konzept. Erstmals unter ihrer Leitung fand die Bildungswoche nun wieder statt. Die Fachbereichsleiterin hatte mit ihrem Team sogar eigene Videos der Beschäftigten, die über ihre Arbeit berichten, gedreht.