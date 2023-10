Erntedank im Dorf Pfalzdorf feiert das Leben

Unermüdlich packen hier engagierte Menschen aus dem Dorf an, um diese Tradition und gelebtes Brauchtum aufrecht zu erhalten – über alle Generationen hinweg. Das, was am Samstagvormittag mit einem Ökumenischen Gottesdienst beginnt und über die Inthronisierung des Kindererntepaares in den rund zweistündigen Erntedankumzug durchs Dorf mündet, endet mit einem Ernteball am Abend, der wohl einer Spätsommernachtsparty gleicht. Unter freiem Himmel sowie in der Zeltstadt kommen etliche Gäste zusammen und rocken die Tanzfläche.