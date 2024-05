Reaktionen der Politik CDU akzeptiert Ergebnis des Gocher Bürgerentscheids murrend

Wie vorab versprochen betonen die Fraktionen im Gocher Stadtrat auch am Tag danach, das Ergebnis des Bürgerbegehrens zu akzeptieren. Der Entscheid, am Donnerstag per Briefwahl herbeigeführt, ist gescheitert. Vergleichsweise knapp und womöglich auch deshalb, weil viele Teilnehmer nicht mit den Abstimmungsunterlagen klarkamen. Die waren anders als bei Kommunal-, Landtags- oder Bundestagswahlen nicht selbsterklärend, man musste sich die Anweisungen der Verwaltung schon gut durchlesen. Zwei Umschläge richtig befüllen und eine eidesstattliche Erklärung unterschreiben – das hat offensichtlich manchen Gocher überfordert. Rund 20 Prozent ungültige Stimmen aufgrund fehlerhaft behandelter Unterlagen – das ist weit jenseits der Norm.