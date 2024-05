„Wenn er etwas anpackt, läuft es“ So erlebte Pfarrer Uchenna Aba den TV-Gottesdienst aus Asperden

Es ist Samstagnachmittag, in der St.-Vincentius-Kirche in Asperden herrscht geschäftiges Treiben. Kisten mit Fernsehtechnik stehen im hinteren Teil, hier wird eine Lampe eingestellt, da eine Kamera in Position gebracht. Das Team, das für die Übertragung des ZDF-Fernsehgottesdienstes verantwortlich ist, bereitet sich auf die Generalprobe vor. Denn am nächsten Morgen, wenn das ZDF pünktlich um 9.30 Uhr live an den Niederrhein schaltet, bleibt nichts dem Zufall überlassen, alles ist auf die Minute genau geplant für die einstündige Übertragung des Pfingstgottesdienstes.