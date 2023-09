NRW-Ministerin zu Gast in Goch Baumschule Pleines empfiehlt hitze- und dürreresistente Bäume

Besonders in diesem Aspekt unterscheide sich die Baumschule vom normalen Baumarkt, erklärt Inhaber Volker Pleines. Besonders wichtig sei ihm, etwas gegen die Flächenversiegelung zu tun: Besonders in den ländlichen Regionen nehmen die Gärten einen großen Anteil der Flächen ein, bei denen es einen bedeutsamen Unterschied mache, ob diese durch Schotter, Beton oder Rindenmulch unter dem Rollrasen versiegelt seien. Wesentlich sei ebenfalls, wieviel Biodiversität die Gärten bieten. Unterschiedliche Blumen, Sträucher und Bäume seien beispielsweise viel insektenfreundlicher und haben einen viel größeren Mehrwert als gleichmäßiger Rasen. „Eigentlich kann jeder, der ein eigenes Grundstück besitzt - selbst wenn es nur ein kleines ist - seinen eigenen Beitrag für die Umwelt leisten“, sagt Ministerin Silke Gorißen. Sie war nun in Pfalzdorf zu Besuch.