Karnevalssession 22/23 Das ist der Gocher Sessionsorden

Achim I. Verrieth und Svenja II. Lange der 1. GGK Rot-Weiß stehen schon lange Zeit als Gocher Prinzenpaar in spe in den Startlöchern. Kurz vor Weihnachten haben die beiden ein auch während der Pandemiezeit gut behütetes Geheimnis gelüftet. Im Beisein aller Gocher Karnevalsvereine, des RZK und Förderer des Gocher Karnevals wurden der Prinzen- sowie der Prinzessinnenorden feierlich in der Volksbank in Goch enthüllt.