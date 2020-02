Ehrenamtliches Projekt : Zum Kaffee auf den Friedhof

Goch Sechs Frauen der Pfarrgemeinde St. Martinus Gocher Land laden einmal monatlich Friedhofsbesucher zum Gespräch bei Kaffee und Gebäck ein. Der Friedhof soll damit zu einem Ort lebendiger Begegnung werden.

„Treffpunkt Friedhof“ heißt das Projekt, das im Frühjahr 2018 gestartet wurde. Der Pfarreirat St. Martinus Gocher Land hatte mit einem Flyer damals eine Reihe neuer Projekte vorgestellt. „Ich mach dann mal mit…“ lautete der Titel. Interessierte konnten sich hier in verschiedenen Bereichen der Gemeinde zunächst für ein Jahr engagieren. Das Angebot war breit gefächert und deckte zum Beispiel die Seniorenarbeit, Liturgiekreise, den „Kirchenputz“ oder die Mitarbeit in bereits bestehenden Gruppen an. Als Ziel formulierte der Pfarreirat: „Wir möchten den Schatz der Talente in unseren Gemeinden ‚ausgraben’ und teilen.“ Der Treffpunkt Friedhof war unter der Rubrik „Menschen begegnen“ zu finden.

Vom Wetter lassen sich die Frauen nicht abhalten. Wie Gusti Wachtel berichtet, waren sie bei strömendem Regen im April in Asperden. „Da hat es so gegossen, dass nur zwei waschechte Asperdener unterwegs waren. Vielleicht wollten sie gucken, ob wir wirklich kämen.“ Im Juli waren sie bei 40 Grad in Hommersum, auch da sei der Friedhof nicht menschenleer gewesen. Für den Kaffee-Plausch sind vorhandene Bänke eine gute Voraussetzung. In Kessel dürfe man sogar die Bänke nach Bedarf versetzen, so Wachtel. Marianne Bienen, die auch dem Pfarreirat angehört, erläutert, dass eine wichtige Idee sei, nicht nur in der Kirche Menschen zu treffen, sondern auch außerhalb des Gebäudes und außerhalb fester Kreise. An dem ehrenamtlichen Projekt „Treffpunkt Friedhof“ beteiligen sich auch Menschen, die noch nie in der Pfarrgemeinde aktiv waren, zum Beispiel Anne Haane. „Ich habe den Flyer gelesen, und fand das sehr interessant. Einen Bezug zum Friedhof hat ja jeder Mensch, denn dort sind Angehörige oder Freunde begraben. Früher oder später ist das so.“ Mit dem Gesprächsangebot könne der Ort und das Thema Tod enttabuisiert werden. Auch über sich verändernde Bestattungskultur reden die Frauen.