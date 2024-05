Zusammenstoß zwischen Goch und Weeze Autofahrerin bei Unfall schwer verletzt

Wie die Polizei berichtet, war die 58-Jährige aus Goch mit ihrem Chevrolet Cruze gegen 20.30 Uhr auf dem Gocher Grenzweg in Richtung Uedemer Straße (L77) unterwegs. Sie wollte nach links auf die Landstraße abbiegen. Dabei übersah die Frau offenbar einen anderen Wagen. Denn es kam auf der Kreuzung zum Zusammenstoß mit einem Mercedes C200, der von links kam und nach Angaben der Polizei Vorfahrt hatte. Die beiden Wagen krachten ineinander. Der Chevrolet schleuderte durch die Wucht des Aufpralls nach dem Zusammenstoß noch gegen einen Baum, vor dem er schließlich zum Stehen kam. Die 58-jährige Autofahrerin wurde dabei so schwer verletzt, dass die Rettungskräfte sie in ein Krankenhaus brachten.