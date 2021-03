Ehemaliger Aldi-Markt : Neues Schnelltestzentrum in Goch eröffnet

Neues Schnelltestzentrum in Goch eröffnet

Goch Ab dem 22. März kann sich jeder symptomfreie Gocher im ehemalige Aldi-Markt auf eine Corona-Infektion testen lassen. Kostenlos per Schnelltest oder mit dem aussagekräftigeren PCR-Test.

(RP) Gocher, die Gewissheit haben möchten, können sich ab Montag, 22. März, im ehemaligen Aldi-Markt an der Gartenstraße auf Corona testen lassen. Das Testzentrum Goch, das die Stadt initiiert hat, bietet sowohl die kostenfreien wöchentlichen Bürger-Schnelltests als auch kostenpflichtige PCR-Tests an. Geöffnet ist das Testzentrum montags bis freitags durchgehend von 8 – 19 Uhr und samstags von 9 bis 17 Uhr. Termine für eine Testung sind online über die Internetseite www.testzentrum-goch.de buchbar.

Wer möchte, kann nach dem Schnelltest in einem separierten Bereich vor Ort auf sein Ergebnis warten und falls nötig einen anschließenden PCR-Test ebenfalls direkt vor Ort durchführen lassen. In jedem Fall gibt’s das Ergebnis per Mail nach Hause. Anspruch auf einen kostenlosen Schnelltest hat jeder Symptomlose einmal pro Woche. Betreiber des Testzentrums Goch ist die B&H Group aus Goch. Dennis Heinen und Christian Borgmann haben innerhalb von nur einer Woche den ehemaligen Supermarkt umgestaltet und wollen mindestens 36 Tests pro Stunde schaffen, Das DRK Goch unterstützt personell.